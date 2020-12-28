Пациент с COVID-19 вышел из комы и заговорил с шотландским акцентом

Житель английской деревни Айнтри, графство Мерсисайд, приобрел шотландский акцент, после того как 11 недель боролся COVID-19. Об этом сообщает газета Liverpool Echo.

5 октября 46-летний Уэйн Олдэм (Wayne Oldham) попал в больницу для пациентов, зараженных коронавирусом. Из-за осложнений его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. «Когда я очнулся, я был словно полоумный. Я разговаривал с шотландским акцентом, — вспоминает англичанин. — Я ничем не мог пошевелить, только головой немного. Я был парализован».

По словам его жены Луизы, которая созвонилась с ним по Facetime, Олдэм вышел из комы и начал бредить. «Он обвинил меня в том, что я десять недель не навещала его, а потом сказал, что собирается сбежать и стать молочником, — вспоминает она. — А потом он снял маску и заговорил с этим странным акцентом. Это напоминало шотландский акцент».

21 декабря Олдэма выписали из больницы. Затем он занимался с физиотерапевтом и заново учился ходить, после того как шесть недель провел в медикаментозном сне.

Ранее сообщалось, что жительница английского графства Эссекс на несколько месяцев онемела, а затем приобрела четыре разных акцента. Врачи определили, что это синдром иностранного акцента, к которому приводит повреждение мозга. Теперь она говорит с восточно-европейским, французским, итальянским и русским акцентами.

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