Муж и жена заразились коронавирусом и умерли после семейной стрижки

Муж и жена из американского города Чикаго, штат Иллинойс, умерли с разницей в десять дней после того, как вся семья заразилась коронавирусом во время стрижки. Об этом сообщает издание The Mirror.

Майк (Mike) и Кэрол Бруно (Carol Bruno) состояли в браке 59 лет. 20 ноября их дочь Мишель (Michelle), которая работает парикмахером, делала стрижку своему брату Джо (Joe) у него в квартире. Кэрол находилась с ними.

Вся семья соблюдала меры предосторожности, введенные в связи с пандемией. Они были в масках во время стрижки и соблюдали социальную дистанцию. Ранее Мишель проходила тест на коронавирус, и он показал отрицательный результат. Перед стрижкой брата она несколько дней находилась на самоизоляции.

Тем не менее вскоре у всех членов семьи появились симптомы заболевания. Кэрол скончалась в больнице. Через десять дней после ее смерти, 23 декабря, умер Майк. Он так и не узнал о смерти жены.

«Мы никогда не думали, что такое произойдет с нашей семьей, но оно произошло. Этот вирус очень жесток и не прощает ошибок», — признался Джо. Теперь он винит себя в смерти родителей.

Джо успокаивает себя тем, что Майк и Кэрол умерли в одно время и не страдали друг без друга. «Я бы отдал все, чтобы вернуть их, но я рад, что теперь они снова вместе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Великобритании свадьба закончилась массовым заражением коронавирусом. Как минимум 50 гостей заболели COVID-19, одна из приглашенных скончалась от осложнений.