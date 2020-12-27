В доме престарелых 18 пациентов умерли после визита больного коронавирусом Санты

В Бельгии 18 пациентов дома престарелых скончались после того, как заведение посетил зараженный коронавирусом Санта- Клаус. Всего в доме престарелых заразился 121 пациент и 36 работников, сообщает Daily Mail.

Тревогу забили после того, как актер получил положительный результат анализа на инфекцию спустя три дня после посещения медучреждения. Выяснилось, что на мероприятии не соблюдались меры предосторожности: не все были в масках, а актеры не соблюдали социальную дистанцию с пациентами.

Один из ведущих вирусологов страны Марк ван Ранст выразил сомнение в том, что один артист мог заразить столько людей сразу. По словам эксперта, даже для суперраспространителя это слишком много. Причиной массового инфицирования, по его мнению, стала плохая вентиляция помещения.

Ранее гонконгские ученые изучили ситуацию с распространением инфекции и заключили, что 70 процентов зараженных вообще не передают инфекцию. При этом 80 процентов случаев заражения происходит по вине 20 процентов носителей — суперраспространителей.