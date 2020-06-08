Названы главные разносчики коронавируса

Основным способом распространения коронавирусной инфекции названы суперраспространители — зараженные, которые передали COVID-19 большому числу людей. Об этом пишет Business Insider.

Гонконгские ученые изучили ситуацию с распространением инфекции и заключили, что 70 процентов зараженных вообще не передают инфекцию. При этом 80 процентов случаев заражения происходит по вине 20 процентов носителей. По словам специалистов, они стали главными разносчиками инфекции.

«Суперраспространители появляются чаще, чем мы ожидали и теперь это нельзя считать случайностью. Частота суперраспространения выходит за пределы того, что мы могли вообразить, — заявил соавтор исследования Бен Коулинг. — Если мы сможем остановить суперраспространение, это пойдет на пользу всем людям».

Ученые проанализировали более тысячи случаев заражения коронавирусом в Гонконге с конца января по конец апреля. Из них около 350 возникло в результате распространения представителями одной группы, а остальные были ввезены из-за рубежа. Зафиксировано шесть случаев суперраспространения, которые повлияли на больше половины случаев заражения внутри сообществ.

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