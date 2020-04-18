Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал ближайшие потрясения человечества

Для предовтращения будущих пандемий государства начнут вводить дополнительные меры контроля, касающиеся «суперраспространителей» болезней, в частности, в аэропортах и на границах, сообщил РИА Новости экономист и автор теории «черного лебедя» Нассим Талеб.

Специалист отказался считать COVID-19 «черным лебедем», поскольку под последним подразумевается событие, которое невозможно спрогнозировать, тогда как возникновение пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, прогнозировалось. По мнению экономиста, текущая пандемия является «серым» или «белым лебедем».

Материалы по теме Грязный убийца Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру

Эксперт также спрогнозировал ближайшие потрясения человечества. «Теперь мы должны беспокоиться о ГМО [генетически модифицированные организмы], генетических модификациях, как одном источнике уязвимости, и люди теперь будут обращать внимание на это», — заявил Талеб.

В апреле немецкие и британские ученые опубликовали в Nature статью, в которой утверждалось, что вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 размножается в организме человека не только в легких, но и в верхних дыхательных путях и кишечнике.

В октябре 2019 года руководитель лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Минздрава России Надежда Тышко заявила, что продукты с ГМО в своем составе не представляют опасности для здоровья человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!