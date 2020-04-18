Автор теории «черного лебедя» спрогнозировал ближайшие потрясения человечества

Для предовтращения будущих пандемий государства начнут вводить дополнительные меры контроля, касающиеся «суперраспространителей» болезней, в частности, в аэропортах и на границах, сообщил РИА Новости экономист и автор теории «черного лебедя» Нассим Талеб.
Специалист отказался считать COVID-19 «черным лебедем», поскольку под последним подразумевается событие, которое невозможно спрогнозировать, тогда как возникновение пандемии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, прогнозировалось. По мнению экономиста, текущая пандемия является «серым» или «белым лебедем».
Эксперт также спрогнозировал ближайшие потрясения человечества. «Теперь мы должны беспокоиться о ГМО [генетически модифицированные организмы], генетических модификациях, как одном источнике уязвимости, и люди теперь будут обращать внимание на это», — заявил Талеб.
В апреле немецкие и британские ученые опубликовали в Nature статью, в которой утверждалось, что вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 размножается в организме человека не только в легких, но и в верхних дыхательных путях и кишечнике.
В октябре 2019 года руководитель лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Минздрава России Надежда Тышко заявила, что продукты с ГМО в своем составе не представляют опасности для здоровья человека.