Названа главная причина пандемии коронавируса

Ученые Польской академии наук и Варшавского университета выяснили, что главной причиной экспоненциального роста заболеваемости COVID-19 и пандемии стали так называемые суперраспространители — инфицированные люди, которые с большей вероятностью заражают здоровых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science.

В самом начале распространения SARS-CoV-2 некоторые исследователи предположили, что индекс репродукции коронавируса (среднее число людей, которые заражаются от одного заболевшего) составляет 3,8, что указывало на возможное начало пандемии. Однако результаты компьютерного моделирования показали, что в марте и апреле 2020 года этот показатель мог достигать 11 при условии, что существовали суперраспространители.

При суперраспространении зараженные люди посещают массовые мероприятия, где происходит инфицирование сразу большого количества здоровых людей. Пандемия начинается медленно, однако многократно ускоряется, если суперраспространители посещают футбольные матчи или концерты. Это подтверждается тем, что, когда Испания и Италия ввели ограничения, не позволяя собираться большому числу людей, скорость новых заражений резко замедлилась.