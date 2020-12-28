Выросло число умерших в доме престарелых после визита Санты с коронавирусом

До 23 выросло число пациентов дома престарелых в бельгийском городе Мол в провинции Антверпен, умерших после того, как в День святого Николая заведение посетил зараженный коронавирусом Санта-Клаус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось о 18 скончавшихся.

Тревогу забили после того, как актер, игравший роль сказочного персонажа, получил положительный результат анализа на инфекцию через несколько дней после праздника . Выяснилось, что на мероприятии не соблюдались меры предосторожности: не все были в масках, а актеры не соблюдали социальную дистанцию с пациентами. Предположительно, причиной столь массового инфицирования стала плохая вентиляция помещения.

С 27 декабря в Европе началась вакцинация от коронавируса, прививки получат жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии, Испании и Италии. На первом этапе каждая из стран Европейского союза (ЕС) сможет вакцинировать менее пяти тысяч человек из приоритетных групп населения. Массовая вакцинация начнется не раньше весны.