Новорожденный заразился коронавирусом и на 70 дней попал в больницу

В испанском городе Валенсия после 70 дней в больнице выписан младенец, болевший COVID-19. Об этом сообщает издание Unilad.

Новорожденный мальчик Петру (Petru) заразился коронавирусом от старшего брата, у которого болезнь протекала без симптомов. Через девять дней после рождения у Петру начались трудности с дыханием. Его доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии. Первое время к нему не пускали посетителей, поэтому родители могли следить за ним лишь по видеосвязи.

Помимо затрудненного дыхания, из-за болезни у младенца были проблемы с питанием. Все это замедлило выздоровление. Чтобы полностью поправиться после COVID-19, ему потребовалось более двух месяцев.

В марте в английском графстве Эссекс мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни. По ее словам, несколько дней ребенок странно плакал, а в одну из ночей он 12 часов подряд отказывался от еды.