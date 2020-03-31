В английском графстве Эссекс мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни. Ее историю опубликовала газета Daily Mirror.

Тони Роудс рассказала, как у ее сына Кертиса, которому семь недель, проявлялись симптомы коронавируса нового типа. Несколько дней ребенок странно плакал, а в одну из ночей он 12 часов подряд отказывался от еды. «Он был очень сонным и даже не ворочался, как раньше. Утром мы заметили, что у него покраснела кожа и воспалился глаз, — отметила мать. — Он периодически кашлял и чихал, был по-прежнему сонным и не хотел есть».

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Взволнованные родители отвезли младенца в местную больницу. Изначально доктора решили, что у ребенка сепсис. «У него была субфертильная температура, высокое сердцебиение и другие симптомы, присущие сепсису», — пояснила мать. Мальчику ввели антибиотики и оставили его под присмотром на 48 часов. «Его протестировали на коронавирус, как и всех пациентов. Но результаты должны были прийти только через несколько дней», — добавила Роудс.

Спустя два дня, после трех инъекций антибиотиков, Кертис начал восстанавливаться, и его выписали из больницы. Однако на следующий день Роудс сообщили, что тест на коронавирус дал положительный результат. «С тех пор как Кертис вернулся домой, его здоровье идет на поправку. Он еще не на все 100 процентов выздоровел, но он уже в порядке», — заверила мать.

Роудс опубликовала историю болезни Кертиса на своей странице в Facebook и призвала окружающих немедленно обращаться в больницу при первых симптомах коронавируса. «У него не было высокой температуры или сухого и непрекращающегося кашля, — отметила Роудс. — Мы еще мало знаем, как этот вирус проявляется у младенцев. Именно поэтому мы решили поделиться нашей историей и отметить, на что стоит обращать внимание. Пожалуйста, если вашему ребенку стало плохо, отведите его в больницу».

Публикация собрала больше 13 тысяч лайков, 7,8 тысячи комментариев и десятки тысяч репостов. Под постом юзеры пожелали Кертису скорейшего выздоровления, а также поблагодарили Роудс за то, что она рассказала о симптомах болезни COVID-19, проявляющихся у младенцев.

Ранее в марте сообщалось, что трехнедельный младенец в Нью-Йорке стал самым молодым пациентом с коронавирусом в США. Малыш несколько дней проходил лечение в госпитале, после чего его отправили домой. Эксперты назвали этот случай заболевания ребенка напоминанием родителям о том, что дети уязвимы для коронавируса, и их необходимо оберегать и не подвергать рискам заражения.

29 марта сообщалось, что младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго.

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