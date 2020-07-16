Нерожденный ребенок заразился коронавирусом

Во Франции врачи описали первый случай, когда нерожденный ребенок заразился новой коронавирусной инфекцией в утробе матери. Об этом сообщается на сайте медицинского журнала Nature Communications.

23-летняя беременная женщина, имя которой не раскрывается, поступила в больницу 24 марта на последнем триместре. Она жаловалась на сильный кашель и температуру 38,6 градуса по Цельсию. Тест на COVID-19 дал положительный результат.

27 марта с помощью кесарева сечения на свет появился мальчик весом 2,5 килограмма. Сразу после рождения у него выявили коронавирусную инфекцию. Ребенку оказали своевременное лечение, и на пятый день состояние его здоровья нормализовалось. Новорожденного выписали из больницы на 18-й день.

Врачи убеждены, что ребенок заболел COVID-19 в утробе матери. На текущий момент исключена вероятность того, что заражение произошло во время или после родов. Согласно анализам, вирус попал в плаценту через кровь матери.

«К сожалению, в данном случае у нас нет сомнений в том, как именно произошло заражение, — подчеркнул главврач отделения интенсивной терапии для новорожденных Даниэль де Лука (Daniele De Luca). — Врачи должны понимать, что такое возможно. Разумеется, это редкий случай, но такое может произойти, и больница должна быть к этому готова».

В марте в английском графстве Эссекс мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни. По ее словам, несколько дней ребенок странно плакал, а в одну из ночей он 12 часов подряд отказывался от еды.

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