В российском регионе родился ребенок с коронавирусом

В Северной Осетии у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В ведомстве заявили, что мать заразилась COVID-19 во время беременности. В настоящий момент состояние женщины и младенца оценивается как стабильное.

«Женщина в ожидании ребенка заразилась коронавирусом, младенец родился с инфекцией. Сейчас они находятся уже дома, их состояние удовлетворительное, за ними наблюдают врачи», — заявили в Миндзраве.

Всего в Северной Осетии зафиксировано 2 165 случаев заражения COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 968 человек, 141 — в больницах, 1 041 выздоровел, 15 умерли. На самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 671 человек.

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