Мать показала пугающее видео задыхающегося из-за коронавируса ребенка

Жительница американского штата Колорадо поделилась пугающим видео, на котором ее ребенок плачет и задыхается от кашля, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Кадры опубликовал таблоид Daily Mail.

Медработница Анна Циммерман (Anna Zimmerman) опубликовала этот ролик, чтобы показать, как COVID-19 протекает у детей. На записи, сделанной в больничной палате, ее четырехлетний сын Линкольн задыхается из-за удушающего сухого кашля и утирает руками слезы. Видео было записано на пятый день его пребывания в больнице.

Циммерман отметила, что вся семья следовала мерам предосторожности и находилась на самоизоляции. «Я понимала, что этот вирус очень опасен еще до того, как в обществе поднялась паника. Я даже не разрешала детям бегать через дорогу к друзьям, живущим по соседству», — утверждает она. Тем не менее, 21 марта у Линкольна появились первые симптомы COVID-19, среди которых был легкий кашель и насморк.

Через неделю у него повысилась температура. 28 марта мальчика осмотрел врач и диагностировал у него пневмонию, развившуюся на фоне вирусной инфекции. Его оставили на домашнем лечении и госпитализировали лишь спустя два дня, когда у него начались серьезные проблемы с дыханием. На второй день пребывания в больнице у Линкольна нашли COVID-19. Лечение подействовало, и ребенок выздоровел.

Циммерман опубликовала видео с больным сыном, чтобы напомнить окружающим об опасности заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и тяжелых последствиях болезни. «Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы и воспринимайте этот вирус со всей серьезностью. Это не шутки», — призвала американка.

Ранее в английском графстве Эссекс мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни. Несколько дней ее ребенок странно плакал, а в одну из ночей он 12 часов подряд отказывался от еды. На утро у него покраснела кожа и воспалился глаз, он периодически кашлял и чихал, был сонным и не хотел есть.

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