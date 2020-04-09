Мать описала симптомы коронавируса у трехмесячной дочери

Жительница английского графства Ланкашир описала симптомы коронавирусной инфекции у трехмесячной дочери. Ее слова приводит The Sun.

27-летняя Джейд Уотсон (Jade Watson) рассказала, что 2 апреля у ее дочери Винтер-Роуз (Winter-Rose) поднялась температура до 38,5 градуса по Цельсию. «Я позвонила в скорую, и мне посоветовали оставаться дома», — говорит она. На следующий день мать встала по будильнику в пять утра, чтобы проверить состояние Винтер-Роуз. Обнаружив у дочери жар и затрудненное дыхание, мать вызвала скорую помощь. Парамедики прибыли спустя три часа и забрали младенца в больницу.

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Утром 4 апреля Уотсон сообщили, что у ее ребенка COVID-19. Лечение оказалось успешным, и через два дня Винтер-Роуз отправили домой. «Она еще не до конца оправилась от этого вируса. Я даже не знаю, заразилась ли я сама. Единственный симптом, который у меня проявился, — это головная боль. От нее не спасают даже таблетки», — отметила она.

Помимо дочери у Уотсон есть шестилетний сын, который сейчас находится в изоляции у отца. По словам матери, мальчик мог заразиться COVID-19, так как он контактировал с сестрой до ее госпитализации.

Уотсон подчеркнула, что она соблюдала меры предосторожности и выходила на улицу, только чтобы купить продукты в магазине. Она призвала окружающих прислушаться к советам специалистов и оставаться дома.

Ранее в английском графстве Эссекс мать зараженного коронавирусом младенца перечислила симптомы болезни. Несколько дней ее ребенок странно плакал, а в одну из ночей он 12 часов подряд отказывался от еды. На утро у него покраснела кожа и воспалился глаз, он периодически кашлял и чихал, был сонным и не хотел есть.

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