Мужчина принял симптомы COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне

Жительница английского города Херн-Бэй, графство Кент, рассказала, что ее отец принял симптомы COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне. Об этом сообщает KentOnline.

60-летний отец и мать Мишель Кин заболели коронавирусом в ноябре — через месяц после того, как она родила дочь. Супруги не знали, что заразились коронавирусом, поскольку не испытывали распространенные симптомы. «Они только пошли на поправку, как одним утром мама проснулась и обнаружила, что папа умер во сне», — вспоминает Мишель.

Посмертное обследование выявило у мужчины COVID-19. Тогда Мишель настояла, чтобы мать сдала анализы. Осмотр в больнице показал критически низкий уровень кислорода в крови. Врачи утверждают, что если бы пациентка в тот день не обратилась к докторам и легла спать, то могла уже не проснуться. Она две недели лечилась в больнице и уже вернулась домой, где восстанавливается после болезни.

Мишель рассказала о потере, чтобы напомнить окружающим об опасности коронавируса. Она призвала не забывать о мерах предосторожности, в частности, лишний раз не покидать дом, мыть руки и носить защитные маски.

Ранее сообщалось, что житель английского города Борнмут, графство Дорсет, перенес ампутацию ноги после того, как у него образовался тромб в результате заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что до заболевания коронавирусом был абсолютно здоров.

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