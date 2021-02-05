Заразившийся коронавирусом мужчина пошутил про отдых на больничном и умер

Заразившийся коронавирусом житель валлийской деревни Аберцинон пошутил про отдых на больничном и умер на следующий день. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В среду, 3 января, 42-летний водитель автобуса Кевин Вули (Kevin Wooley) узнал, что заразился коронавирусом. Спустя несколько часов он опубликовал в Facebook сообщение, в котором говорилось, что не может заснуть из-за сильного кашля.

«Самая худшая ночь в жизни», — написал он. Вули рассказал, что смог заснуть всего на час, после чего мучительный кашель вернулся. Под утро он кашлял кровью.

Позже житель Уэльса еще раз обновил свой пост. «Еще неделю можно отдохнуть от работы. По крайней мере теперь я знаю, что это не были просто девчачьи жалобы на простуду».

В четверг, 4 января, возлюбленная Вули Кэрол (Carol) обнаружила его дома без сознания. Она вызвала скорую помощь, но медики не успели помочь пациенту, и он скончался.

46-летний брат Вули Стюарт (Stuart) сказал, что стремительное ухудшение самочувствия Кевина было шоком для семьи, так как он не был в группе риска. «Я по работе езжу по стране и все время вижу людей, которые нарушают правила безопасности: не носят масок или носят их под носом. Хочется подойти, потрясти их и сказать: "Пойми, эта болезнь может забрать любого"», — подчеркнул он.

Сам Стюарт тоже переболел коронавирусом, но полностью восстановился после болезни.

У Вули осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Херн-Бэй, графство Кент, рассказала, что ее отец принял симптомы COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне. Он и его жена не знали, что заразились коронавирусом, поскольку не испытывали распространенные симптомы.