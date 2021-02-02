Собравший миллионы фунтов для врачей 100-летний ветеран умер от COVID-19

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший миллионы фунтов стерлингов для врачей в борьбе с коронавирусом, умер от COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, мужчина «мирно скончался в больнице». Рядом с ним были его родные и близкие. Королева Великобритании Елизавета II отправила личное сообщение родственникам покойного, в котором выразила соболезнования в связи с его кончиной.

100-летнего британца госпитализировали и поместили в реанимацию в воскресенье, 31 января. Дочь Мура добавила, что ранее ее отец находился дома, однако ему потребовался кислородный аппарат. «В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе ему пришел положительный результат анализа на COVID-19», — рассказала она.

В июле королева Великобритании Елизавета II посвятила ветерана в рыцари, отметив его невероятные достижения по сбору средств. Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.

В апреле 2020-го, за две недели до своего дня рождения, он запустил благотворительную акцию Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS — мужчина прошел 100 кругов по своему саду с помощью специальных ходунков. Изначально он планировал собрать всего тысячу фунтов (103,2 тысячи рублей), чтобы поблагодарить врачей, излечивших его от онкологического заболевания и перелома. В итоге для помощи медикам в борьбе с коронавирусом он заработал 32 миллиона фунтов стерлингов (более 3,3 миллиарда рублей).