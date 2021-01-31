Из жизни
 
Последние новости
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
Президент Чехии поддержал использование «Спутника V»
Месси захотел уйти из «Барселоны» после утечки данных о сумме его контракта
Российскому режиссеру пообещали расправу при провале сериала The Last of Us
Президент Чехии раскритиковал Навального и назвал происходящее балаганом
Доктор Мясников назвал грозящую развитием диабета привычку
Дубль Салаха помог «Ливерпулю» выиграть второй матч в АПЛ подряд
Билл Гейтс оценил свою причастность к пандемии коронавируса
Юлию Навальную отпустили после задержания в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Собравшего миллионы для врачей ветерана госпитализировали с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Том Мур
Том Мур
Фото: Dylan Martinez / Reuters

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, собравший миллионы для врачей в борьбе с коронавирусом, попал в больницу с COVID-19. Об этом сообщила в Twitter-аккаунте его дочь Ханна.

По ее словам, 100-летнего британца госпитализировали в воскресенье, 31 января. Известно, что он находится не в отделении реанимации. Дочь Мура добавила, что ранее ее отец находился дома, однако в настоящее время ему понадобилась дыхательная поддержка. «В последние несколько недель он проходил курс лечения от пневмонии, а на прошлой неделе сданный им анализ на COVID-19 дал положительный результат», — поделилась она.

В июле королева Великобритании Елизавета II посвятила ветерана в рыцари, отметив его невероятные достижения по сбору средств. Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.

В апреле 2020-го, за две недели до своего дня рождения, он запустил благотворительную акцию Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS. Изначально он планировал собрать всего тысячу фунтов для того, чтобы поблагодарить врачей, излечивших его от онкологического заболевания и перелома. В итоге для помощи медикам в борьбе с коронавирусом он заработал 12 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда рублей).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собравший миллионы для врачей ветеран стал рыцарем
Собравший миллионы для врачей ветеран отпраздновал 100-летний юбилей
Ветеран Второй мировой спел для врачей и возглавил хит-парад
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0212 декабря 2020
Ричард Филлипс

«Я не жалуюсь»

История невиновного мужчины, который отсидел 46 лет в тюрьме и сумел сохранить любовь к жизни
18:0326 января

Владелец поджег свой ресторан из-за ограничений в связи с COVID-19

17:3126 января

Собака накормила грудным молоком котенка и попала на видео

15:3126 января

Очередь пенсионеров за прививкой от COVID-19 приняли за нелегальную вечеринку

Из жизни00:0127 ноября 2020

«Я хотел перемен и получил их»

Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
14:0926 января

Честные россияне вернули банку выданные по ошибке 50 тысяч рублей

13:0626 января

Муж и жена отметили 70-ю годовщину свадьбы и умерли в один день через три недели

11:5926 января

Жена спасла купавшегося в озере океанолога от нападения акулы

Из жизни00:0121 ноября 2020
Форрест Фенн и его ларец

Сокровища или смерть

Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
11:0926 января

Врач предупредила об опасности полезных продуктов

10:0526 января

Крокодил разорвал варана на глазах у мужчины

08:2526 января

Мужчина выиграл два миллиона рублей и оставил лотерейный билет в баре

Россия
«Изнасиловать подростка могут, а объяснить ему это запрещено»
Болезни, психические травмы и жестокость. К чему ведет неправильное представление россиян о сексе?
«Бывает, что вакцины не срабатывают. Почему — мы не знаем»
100 миллионов человек в мире заразились коронавирусом. Могут ли вакцины остановить пандемию?
«Почему они меня не выдали? Не знаю»
 
Все материалы
Мир
Еще одна страна получила первую партию российской вакцины «Спутник V»
«Будто оказался на войне»
Как запреты из-за пандемии в Нидерландах привели к самым жестким и массовым беспорядкам за 40 лет
В России ответили на обвинения Госдепа США в применении химоружия
Эксперты посоветовали не ставить вакцину AstraZeneca людям старше 65 лет
«Отложим кризис на пять лет»
США готовы продлить ракетный договор с Россией. Почему Байден решил пойти на уступки?
США пригрозили передумать насчет вывода войск из Афганистана
«Очнулась через три дня с переломами»
Аргентину считают лучшей страной для трансгендеров. Как им там живется на самом деле?
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Названы главные трудоголики России
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
Крупнейший автопроизводитель США откажется от бензина
Анатолий ЧубайсАй нано
«Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет
Якутия присоединилась к проекту «МегаФона» Arctic Connect
В один клик
Эволюция денежных переводов в России: от походов на почту до Системы быстрых платежей
Крупнейший покупатель задумал отказаться от российской энергии
Все материалы
Силовые структуры
«На связь выходят только ночью»
Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?
Криминальное чтиво
Чем жила преступная Россия в 2020 году
Война и амир
В Чечне уничтожили последнего главаря боевиков. Спецслужбы охотились за ним 10 лет
«Было страшно видеть ее взгляд»
Убийство школьницы поставило в тупик милицию СССР. В нем подозревали Чикатило, а казнили невиновного
Все материалы
Наука и техника
Владыки морей
Кто помогал русским и американцам победить флот Гитлера. Редкие снимки Второй мировой войны
Космический рывок
Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Взрывной год
Загадки космоса, древнейшая пыль и жизнь на Венере: главные открытия 2020 года
Нам бы их проблемы
Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Все материалы
Спорт
Боец MMA нокаутировал оппонента ударом в корпус
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Боец UFC пошутил о сексе с коллегой и столкнулся с гневом фанатов
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Бразильская рестлерша показала фигуру в бикини
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
27-летний футболист остался без ноги
Все материалы
Культура
Директор театра Вахтангова рассказал о будущем спектаклей с участием Ланового
Вышедшую за своего телохранителя Памелу Андерсон обвинили в разрушении семьи
«Я прошел суровую школу»
Василий Лановой умер от коронавируса. Великий актер был главным красавцем советского кино
Киркоров раскрыл симпатии относительно участника «Евровидения» от России
«Я стопроцентный каннибал»
Садизм, наркотики и измены: почему о выходках актера Арми Хаммера заговорил весь мир
Герои на героине
Жили быстро, меняли мир и умирали молодыми: 15 великих историй эпохи джаза
Вдова Грачевского рассказала о его болезни и последних днях жизни
Все материалы
Интернет и СМИ
Роскомнадзор усилит борьбу с призывами к несанкционированным митингам в соцсетях
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
МВД России предупредило протестующих одним из главных мемов года
«Все будет нарастать, как снежный ком»
Американские соцсети годами игнорируют законы других стран. Что может заставить их передумать?
Доктор Комаровский объяснил похороны умерших от COVID-19 в закрытых гробах
«Учат весь мир свободе слова»
 
В сети показали способ привлечь подростков к несогласованным акциям через TikTok
Все материалы
Ценности
52-летняя модель поделилась пляжными снимками в бикини и порадовала фанатов
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Стилист показал способы подобрать идеальный размер джинсов без примерки
Моргенштерн побрил волосы и подпалил ухо на камеру
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Россиянин украл в храме куртку и случайно обнаружил в кармане полмиллиона рублей
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Мультимиллионерша призналась в поедании кошачьих консервов ради экономии
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Мужчина разбил новую машину и разбогател на 151 миллион рублей в один день
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
190-килограммовая невеста похудела вдвое и раскрыла свой секрет
«Мы на острове, тут все на виду»
История россиянки из глубинки, которая влюбилась во Вьетнам, переехала туда и открыла свое дело
«Покойница» очнулась за несколько секунд до кремации
Все материалы
В США загорелся автовоз с предсерийными Ford Bronco
В США продают целый музей автомобилей. Посмотрите на его коллекцию
Все автомобили музея Muscle Car City во Флориде будут проданы. Мы расскажем, какие именно
Jeep пообещал новому Grand Cherokee «выдающуюся» проходимость
Темный рыцарь: 720-сильный G-Class от Mansory
Видео: самый дорогой G 63 в России — Гелендеваген Mansory за 35 млн рублей
Производитель шин выпустил «внедорожные» стеклоочистители
Первый тест Skoda Octavia 2021 года: сложно желать, трудно не купить
Что получилось, когда рациональный автомобиль попытались оживить эмоциями
Владельцы Chevrolet Corvette жалуются на повреждения радиаторов
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы