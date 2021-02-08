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Губернатор Подмосковья сообщил о возвращении региона к обычной жизни

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Московская область возвращается к обычной жизни, практически все введенные из-за коронавируса ограничения сняты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Андрея Воробьева.

«Мы, по сути, переходим в обычный, штатный режим работы, и, конечно, здесь ключевое, определяющее значение для жизни нашего региона имеет экономика», — сказал глава Подмосковья.

Он отметил, что из ограничений остались только те, что касаются массовых мероприятий. При этом спортивные события можно посещать с соблюдением правил безопасности.

Ранее Андрей Воробьев говорил, что ограничения будут полностью отменены, когда в области начнут выявлять менее 900 новых случаев заражения в день. По данным за 8 февраля, в регионе за сутки выявлено 912 фактов инфицирования.

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