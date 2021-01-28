Губернатор Подмосковья назвал условие отмены ограничений из-за коронавируса

Власти Подмосковья отменят все введенные из-за коронавируса ограничения, когда в регионе будут выявлять менее 900 новых случаев заражения в сутки. Такое условие назвал губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире канала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Воробьев указал, что динамика заболеваемости в регионе снижается.

За последние сутки в Подмосковье выявили 939 новых случаев коронавируса. Регион находится на третьем месте по числу новых заражений, следует из данных оперативного штаба.

12 января сообщалось, что в Московской области продлили часть ограничений из-за коронавируса. До 6 февраля студенты вузов будут находиться на дистанционном обучении, их социальные карты будут заблокированы. Тем, кто ходит в колледжи, вернут льготный проезд. До 6 февраля будут заблокированы соцкарты жителей региона старше 65 лет.

При этом с 13 января при заселении в гостиницы больше не понадобится результат теста на коронавирус, но термометрия на входе останется обязательной. Измерять температуру продолжат также в ресторанах и барах.