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В Роспотребнадзоре назвали условие для отказа от масок в 2021 году

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Фото: Диана Маминова / «Коммерсантъ»

Россияне смогут отказаться от ношения масок в общественных местах уже в 2021 году при условии соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Самое главное сейчас не расслабляться», — подчеркнула она.

Пшеничная напомнила, что эпидемия прекратится, когда иммунитет будет у 60-70 процентов населения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По словам представителя Кремля, благоприятная для этого ситуация наступит в середине лета.

8 февраля в России выявили минимальное с октября число новых случаев заражения коронавирусом — 15 916. С начала пандемии в стране зафиксировано 3 983 197 заражений.

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