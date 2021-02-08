В Роспотребнадзоре назвали условие для отказа от масок в 2021 году

Россияне смогут отказаться от ношения масок в общественных местах уже в 2021 году при условии соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«Самое главное сейчас не расслабляться», — подчеркнула она.

Пшеничная напомнила, что эпидемия прекратится, когда иммунитет будет у 60-70 процентов населения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии COVID-19. По словам представителя Кремля, благоприятная для этого ситуация наступит в середине лета.

8 февраля в России выявили минимальное с октября число новых случаев заражения коронавирусом — 15 916. С начала пандемии в стране зафиксировано 3 983 197 заражений.