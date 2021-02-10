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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Ежедневный прирост больных с коронавирусом в более чем 10 тысяч — «это много». Так ситуацию с распространением инфекции оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости в среду, 10 февраля.

«Сегодня можно говорить о стабилизации ситуации только при условии неукоснительного соблюдения всех уже обязательных мер», — сказала глава службы, подчеркнув, что требование носить маски пока не планируется отменять.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. В стране, по ее словам, регистрируется снижение темпов прироста новых случаев. За последнюю неделю этот показатель снизился с 0,52 процента до 0,45 процента.

За последние сутки в России зарегистрировано 14 494 новых случая COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии, с учетом новых данных, составило более четырех миллионов. Самый высокий суточный прирост зафиксирован в Москве (1441 случай), Санкт-Петербурге (1169 случаев) и Московской области (650 случаев).

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