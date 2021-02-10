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В России выявили 14 494 новых случая коронавируса

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 14 494 новых случая коронавируса в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 012 710. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

14 494
новых случая COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего новых заражений выявлено в Москве (1441), Санкт-Петербурге (1169) и Московской области (650). Меньше всего — в Еврейской автономной области (8), Чукотском (2) и Ненецком (1) автономных округах.

За сутки выявлено 536 летальных исходов, за весь период пандемии — 78 134.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 575, общий — 3 516 461.

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