Голикова назвала условие отмены ограничительных мер по коронавирусу

Ограничения по коронавирусу необходимо соблюдать до формирования популяционного иммунитета, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, объясняя условие отмены данных мер. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы с вами говорили, что это необходимость привить 68,6 миллиона человек без учета граждан, которые переболели, и без учета детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать», — сказала она.

Голикова также сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. В стране, добавила она, регистрируется снижение темпов прироста новых случаев заражения. За последнюю неделю показатель снизился с 0,52 процента до 0,45 процента.