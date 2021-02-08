Голикова рассказала о вкладе коронавируса в прирост смертности в России

Вклад коронавируса в прирост смертности в России составляет 31 процент. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Голикова добавила, что смертность в стране за 2020 год увеличилась на 17,9 процента по сравнению с 2019 годом.

Вице-премьер указала, что декабрь оказался самым напряженным по смертности, и его сложность повлияла на общегодовые показатели. Она подчеркнула, что данные предварительные и будут уточняться.

Ранее стало известно, что сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило более 500 тысяч человек — рекорд за последние 15 лет. Судя по данным Росстата, которые изучил РБК, более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда показатель составил 564,5 тысячи.

Кроме того, с начала 2020 года в России ускорилась естественная убыль населения. Она достигла 574,8 тысячи человек, что вдвое превышает показатель за аналогичный период 2019 года.