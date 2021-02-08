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В России зафиксирован минимум по смертям от COVID-19 за день с начала года

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за прошедший день скончались 407 пациентов с COVID-19. Это минимум с начала года, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего за сутки погибло в Москве — 62 инфицированных. В Петербурге умерло 41 жителей, в Подмосковье — 32 человека. За время эпидемии в стране зарегистрировано 77 068 смертей.

За прошедшие 24 часа в России выявлено 15 916 новых случаев инфицирования. Всего с начала пандемии было 3 983 197 заражений. 3 472 091 уже поправились, в том числе 15 881 — за последние сутки.

В 2021 году антирекорд по суточной смертности зафиксирован 21 января, тогда умерли 612 зараженных.

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