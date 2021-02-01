Голикова назвала число россиян с ВИЧ

В России более 1,1 миллиона человек живут с ВИЧ. Такое число назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день ВИЧ — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний, добавила Голикова. Она указала, что в 2020 году число умерших с ВИЧ снизилось на 4,3 процента по сравнению с 2019 годом. Ведущей причиной смерти таких россиян стал туберкулез.

Ранее Голикова рассказала, что в 2020 году Кемеровская область стала лидирующим регионом России по заболеваемости ВИЧ. Среднероссийский уровень составляет 40,77 на 100 тысяч населения. В Кемеровской области в 2020 году этот показатель составлял 128,92 на 100 тысяч населения, объяснила она.

Всего в стране 32 региона, где зафиксировано превышение заболеваемости ВИЧ. Среди них самый низкий показатель выявлен в Башкортостане (41,7).