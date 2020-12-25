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Мишустин утвердил стратегию борьбы с ВИЧ до 2030 года

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Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Министерству здравоохранения поручено за полгода представить в правительство план мероприятий по реализации госстратегии. Также органам власти российский субъектов рекомендуется утвердить региональные программы противодействия распространению ВИЧ с учетом пандемии коронавирусной инфекции.

Цель стратегии заключается в предупреждении распространения ВИЧ на территории страны.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от ВИЧ «КомбиВИЧвак», которую создали специалисты из научного центра «Вектор», оказалась эффективной в выработке антител против смертельно опасного вируса и безопасна для пациентов. К такому выводу пришли специалисты после тестирования вакцины на добровольцах.

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