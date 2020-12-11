Объяснена странная реакция на ВИЧ у получивших австралийскую вакцину от COVID-19

Ложноотрицательные результаты тестов на ВИЧ-инфекцию у получивших австралийскую вакцину UQ-CSL v451 от коронавируса добровольцев объясняются присутствием в составе препарата белка от вируса. Причину странной реакции агентству «Москва» раскрыл главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава и депздрава Москвы Алексей Мазус.

По его словам, для того чтобы вакцина была действенной, в ней должен присутствовать белок вируса, против которого она направлена. В современных вакцинах этот белок получают из патогена и вставляют его в другой, безопасный вирус. Однако из-за гибкости белка его необходимо свернуть так же, как и в самом вирусе, — иначе вакцина не узнает его.

«Для этого его фиксируют "молекулярными скрепками", маленькими белками (пептидами), которые прикреплены к вынутому из вируса белку и стабилизируют его. Эти скрепки часто берут из ВИЧ», — пояснил Мазус. Так была создана, в частности, австралийская вакцина, однако после введения препарата выяснилось, что у добровольцев иммунитет возник и на коронавирус, и на ВИЧ.

Российский специалист заверил, что в этом нет ничего страшного, поскольку самого ВИЧ в препарате не было — только маленький и безопасный белок. Он назвал такую вакцину безопасной.

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«Ни в "Спутнике V", ни в вакцине AstraZeneca "молекулярной скрепки" от ВИЧ нет. Поэтому они не могут вызвать и антитела против ВИЧ, а только против коронавируса», — заключил Мазус.

Тесты на ВИЧ-инфекцию у австралийских добровольцев стали положительными, однако до прививки показывали отрицательный результат. У нескольких участников испытаний вакцины тесты оказались ложноположительными. В итоге испытания были приостановлены, сообщается в совместном заявлении Университета Квинсленда и биотехнологической компании CSL Limited.

По данным на 11 декабря, в мире насчитывается более 69,8 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,58 миллиона скончались, еще 45 миллионов выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, России и Франции.