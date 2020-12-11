Тесты на ВИЧ у получивших австралийскую вакцину от COVID-19 стали положительными

Тесты на ВИЧ-инфекцию у получивших австралийскую вакцину UQ-CSL v451 от COVID-19 стали положительными, однако до прививки показывали отрицательный результат. В итоге испытания были приостановлены, сообщается в совместном заявлении Университета Квинсленда (Австралия) и биотехнологической компании CSL Limited. С его текстом ознакомился ТАСС.

Отмечается, что у нескольких участников испытаний вакцины тесты оказались ложноположительными.

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«Университет Квинсленда и CSL сегодня объявляют, что после консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, поскольку <…> иммунный ответ на один из компонентов препарата создает помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию», — уточняется в заявлении.

После неудачной первой фазы испытаний комитет национальной безопасности Австралии принял решение исключить вакцину UQ-CSL v451 из правительственной стратегии борьбы с пандемией. Ресурсы на ее приобретение перенаправят на закупку дополнительных доз других препаратов.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что после расторжения соглашения о производстве 51 миллиона доз вакцины, созданной Университетом Квинсленда и биотехнологической компанией CSL Limited, будут увеличены объемы закупки вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax. Также правительство Австралии договорилось о поставках вакцины Pfizer-BioNTech.

К настоящему моменту в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 5 декабря в Москве стартовала вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V». В США зарегистрирована вакцина от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech, на очереди еще одна вакцина Moderna.