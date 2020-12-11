Компания из Малайзии разбогатела на пандемии в десятки раз

Крупнейший в мире производитель резиновых перчаток, малайзийская Top Glove, за год увеличила квартальную прибыль в десятки раз, на 2030 процента, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет компании о финансовых результатах осени.

Показатель в первом финансовом квартале 2021 года (продолжается с сентября по ноябрь) составил 580 миллионов долларов. Это также в два раза больше, чем летом. Выручка за год выросла на 294 процента, до 1,16 миллиарда долларов.

Руководство Top Glove ожидает, что появление вакцин от коронавируса не скажется на дальнейших доходах, поскольку средства защиты людям будут по-прежнему необходимы. Кроме того, некоторые вакцины могут оказаться неэффективными, а на их выпуск и массовую вакцинацию населения стран мира потребуется немало времени.

В 2021 году компания ожидает увеличения поставок на 25 процентов, а в 2022-м — еще на 15 процентов. Таким образом она хочет выйти с выпуска 60 миллиардов перчаток до пандемии на уровень 100 миллиардов.

На малайзийскую компанию приходится около четверти мирового производства перчаток. У нее 47 заводов и 21 тысяча сотрудников, продукцию Top Glove покупают в 195 странах мира.

В конце ноября компания была вынуждена закрыть 20 своих производственных площадок после того, как у более чем у 2,5 тысячи сотрудников выявили коронавирус. Большей частью заболевание обнаружили у иностранных рабочих, которые живут в общежитиях.