На латексных перчатках заработали миллиарды долларов

К списку богатейших людей мира присоединились два долларовых миллиардера из Малайзии, заработавших на латексных перчатках. Последним в клуб попал Тай Ким Сим, основатель компании Supermax Corp, пишет Bloomberg.

Страна в Юго-Восточной Азии является одним из крупнейших производителей латексных перчаток. На ее долю приходится около 65 процентов мировых поставок. Наращивание производства средств индивидуальной защиты в Малайзии было связано со вспышкой ВИЧ-инфекции в 1980-х годах.

Нынешний скачок спроса на перчатки обусловлен пандемией коронавируса. Как отмечают эксперты, сроки окончания эпидемии неизвестны, поэтому необходимо привыкать жить в новых условиях и пользоваться перчатками в различных целях.

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В связи с этим успех Supermax Corp особенно интересен, подчеркнули аналитики. В отличие от других игроков на рынке, как Top Glove (акции подорожали на 223 процента) и Hartalega (на 113 процентов), которые являются главным образом поставщиками, корпорация выступает в качестве крупного производителя. Ее котировки выросли больше всех, почти в пять раз (на 394 процента). Каждый год Supermax Corp выпускает около 24 миллиардов перчаток. Как следует из отчета 2019 года, руководство намерено нарастить ежегодное производство до 44 миллиардов перчаток к 2024 году.

Несмотря на то что большинство аналитиков рекомендуют покупать акции Supermax Corp, некоторые эксперты видят риски. Доходы малазийских компаний, специализирующихся на средствах защиты, могут уменьшиться, если активизируются производители из других стран, например из Китая.

В мае эксперты подсчитали, сколько в месяц потратят москвичи на средства индивидуальной защиты. Расходы составят около двух тысяч рублей.

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