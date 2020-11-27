Крупнейший в мире производитель перчаток стал рассадником заразы

Крупнейший в мире производитель медицинских перчаток — малайзийский Top Glove — стал рассадником заразы и был вынужден закрыть 20 своих производственных площадок. Это произошло после того, как у тысяч сотрудников компании выявили коронавирус, передает CNBC.

Положительный тест сдали по крайней мере 2684 человека, в основном это иностранные рабочие. Сейчас тестирование на фабриках и в общежитиях продолжается. По данным министерства здравоохранения Малайзии, в Юго-Восточной Азии появился новый эпицентр COVID-19, теперь правительство готовится снова вводить ограничительные меры.

Кроме резиновых перчаток Top Glove также производит маски для лица, презервативы и прокладки для зубных протезов. Компания владеет и управляет 46 производственными предприятиями в Малайзии, Таиланде, Китае и Вьетнаме.

До закрытия части фабрик Top Glove оставалась одной из компаний, которые продолжали полноценную деятельность во время пандемии, учитывая ее глобальную значимость. В компании сообщили, что около 5700 ее сотрудников прошли тестирование на наличие вируса, а проверка остальных сотрудников может быть завершена к концу этой недели.