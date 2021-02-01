Голикова назвала лидирующий по заболеваемости ВИЧ регион России

Кемеровская область — лидирующий регион России по заболеваемости ВИЧ. Его назвала вице-премьер страны Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По словам Голиковой, среднероссийский уровень составляет 40,77 на 100 тысяч населения. В Кемеровской области в 2020 году этот показатель составлял 128,92 на 100 тысяч населения.

Вице-премьер добавила, что всего в стране 32 региона, где зафиксировано превышение заболеваемости ВИЧ. Самый низкий показатель выявлен в Башкортостане (41,7 на 100 тысяч населения).

Голикова также рассказала, что за последнее время ВИЧ чаще регистрировали в более старших возрастных группах. За 2020 год доля пациентов с впервые выявленным заболеванием старше 30 лет составила 85,3 процента.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2030 года. Минздрав должен за полгода представить правительству план мероприятий по ее реализации. Цель стратегии — предупредить распространение ВИЧ на территории страны.