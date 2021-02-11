Российский врач назвал один из редких симптомов коронавируса

Приступы икоты в редких случаях могут быть первым симптомом коронавируса. Его назвал российский врач, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета, доктор медицинских науки Владимир Парфенов, передает агентство «Москва».

По словам Парфенова, в 2020 году в электронной библиотеке Pubmed появилось семь публикаций по теме «Икота.COVID-19». Он отметил, что особенностей икоты при коронавирусе нет.

Наиболее часто икота возникает при поражении желудочно-кишечного тракта или нервной системы, всего науке известно около 100 возможных причин ее появления. К ней могут привести инсульты, травмы и опухоли головного мозга, однако в большинстве таких случаев икота сочетается с другими симптомами поражения нервной системы, объяснил врач. Часто причиной становятся стресс и эмоциональные расстройства.

Ранее врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что у 37 процентов заразившихся коронавирусом возникают проблемы со сном, однако такое явление распространено и у здоровых россиян, которые стали хуже спать из-за тревожности. По словам медика, больные теряют сон или он ухудшается, но по мере развития болезни они начинают спать больше обычного.