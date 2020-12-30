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Российский врач назвал характерный для молодых симптом коронавируса

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Для молодых пациентов с коронавирусом наиболее характерны желудочно-кишечные симптомы, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН.

«При этом желудочно-кишечные симптомы характерны больше для молодых — детей и подростков, — отметил Болибок. — Они с этим сталкиваются чаще, но и расценивают это чаще как пищевое отравление или просто как колики в животе, у девушек даже как периодические боли. Кроме болей в животе, отличается еще неустойчивостью стула, потерей аппетита и изжогой».

Остальные симптомы инфекции, по его словам, могут встречаться и при других инфекционных заболеваниях. «Поэтому нужно обязательно смотреть на сочетание одного с другим», — сказал Болибок. При первых подозрениях на коронавирусную инфекцию он рекомендовал сразу обратиться к врачам, даже если они проявятся в новогоднюю ночь.

Ранее Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса. По его словам, считать частоту дыхания нужно в покое, поскольку, если у человека поднимается температура, ему в принципе становится тяжелее дышать. У здорового человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Учащенное дыхание говорит о развитии дыхательной недостаточности.

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