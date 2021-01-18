Названа неожиданная опасность недосыпа

Недосып пагубно сказывается на иммунитете. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» предупредил руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин.

По его словам, если человек спит меньше пяти часов, то его шансы подхватить вирусную инфекцию вырастают на 250 процентов в сравнении с людьми, которые спят необходимые семь-девять часов. Таким образом, ученый назвал сон основой здоровья и долголетия наряду с питанием и физической активностью.

Врач указал, что наилучшим вариантом является устоявшийся режим сна и бодрствования. Также он неожиданно предложил отказаться от будильника и перейти на световые гаджеты: они помогают лучшему пробуждению и регуляции циркадных ритмов.

Ранее Калинкин отказался связать количество часов сна с шансами заболеть COVID-19. Он пояснил, что у коронавируса очень большая контагиозность — способность заражать других людей.