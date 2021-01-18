Ученые предупредили об опасности больничных грибков-мутантов

Пандемия коронавируса способна вызвать резкий рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий, а также привести к массовым всплескам заражения пациентов в больницах грибком Candida auris. Об этом пишут «Известия».

Этот грибок в большинстве случаев приводит к гибели пациентов в реанимации. Наибольшему риску заражения подвержены пациенты, в тело которых вставлены трубки для дыхания и кормления, а также различные катетеры.

Ситуация осложняется тем, что грибок приобрел устойчивость к имеющимся препаратам. Кроме того, вне крупных медицинских центров этот вид грибов невозможно идентифицировать — для этого нужны масс-спектрометрия или иные имеющиеся в только в хорошо оснащенных лабораториях.

Ученые предупреждают, если не контролировать процесс, в будущем грибок-мутант может уносить десятки тысяч жизней ежегодно.

В 2019 году международная группа ученых из США и Нидерландов пришла к выводу, что изменение климата способствует распространению опасного инфекционного заболевания, которое вызвано резистентным к противогрибковым препаратам супергрибком Candida auris. По словам исследователей, млекопитающие, включая людей, имеют развитую иммунную систему, кроме того большинство грибков не могут развиваться при температуре человеческого тела. Однако глобальное потепление приводит к тому, что Candida auris адаптируется и успешно размножается уже при температуре 37 градусов Цельсия.

Локальное поражение грибком Candida auris приводит к возникновению кровоточащей раны и приводит к полному прекращению функционирования связанного с ней органа. Главными жертвами патогена становятся люди с ослабленным иммунитетом, в частности больные сахарным диабетом, находящиеся на диализе или подвергшиеся трансплантации органов. Грибок практически не опасен для здорового человека, однако он может стать его носителем. Как правило, Candida auris распространяется в медицинских учреждениях при контакте больного человека со здоровым.