Зафиксировано распространение по Земле смертельного и неизлечимого паразита

Международная группа ученых из США и Нидерландов пришла к выводу, что изменение климата способствует распространению опасного инфекционного заболевания, которое вызвано резистентным к противогрибковым препаратам супергрибком Candida auris. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, млекопитающие, включая людей, имеют развитую иммунную систему, кроме того большинство грибков не могут развиваться при температуре человеческого тела. Однако глобальное потепление приводит к тому, что Candida auris адаптируется и успешно размножается уже при температуре 37 градусов Цельсия.

С момента обнаружения десять лет назад устойчивого к лекарствам грибка вспышки заболевания были зарегистрированы в 30 странах. Вероятно, кандидоз, который вызывается Candida auris, более распространен, чем считалось раньше, поскольку возбудителя тяжело обнаружить без специальных лабораторных методов. Грибок может вызывать нарушения кровотока, функций сердца или головного мозга, и приводит к смерти 30-60 процентов пациентов.

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