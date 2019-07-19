Раскрыт механизм заражения зомби-паразитом

Ученые Университета штата Пенсильвания в США выяснили механизм заражения муравьев грибком Ophiocordyceps unatellis, который превращает насекомых в подобие зомби. Оказалось, что патоген не захватывает мозг членистоногих, а поражает челюсти. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи проанализировали поперечно-полосатые мышцы челюстей зараженных муравьев-плотников, используя сканирующую электронную микроскопию. У умерших насекомых разрушаются мышечные волокна, однако грибы не затрагивают контролирующие мускулы нервы. В результате челюсти смыкаются мертвой хваткой, что позволяет насекомым закрепиться на верхних частях растений.

Ученые также заметили, что на зараженных волокнах присутствуют крошечные частицы, напоминающие гроздья винограда. Эти образования могут быть содержащими различные молекулы внеклеточными пузырьками, которые вырабатываются либо хозяином, либо самим паразитом. Они могут играть сигнальную роль, участвуя в захвате тела насекомых или являясь ответом клеток на инфицирование.

Зараженные кордицепсом муравьи уходят из своих гнезд, поднимаются по таким растениям, как испанский мох или сосна, и умирают. Из их головы вырастает плодовое тело гриба, который распространяет свои споры на большие расстояния, захватывая нервную систему новых насекомых.

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