Врач назвал неожиданный симптом коронавируса у больных и здоровых россиян

Проблемы со сном возникают у 37 процентов заразившихся коронавирусом. Однако такое явление распространено и у здоровых россиян — на фоне пандемии люди стали спать хуже из-за тревожности. Об этом неожиданном симптоме коронавируса рассказал заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik.

По его словам, больные COVID-19 теряют сон или испытывают его ухудшения, а затем по мере развития болезни начинают спать больше обычного.

Те, кто не болел COVID-19, тоже стали спать хуже в связи с переменами в привычной жизни. Так, на фоне самоизоляции люди стали меньше двигаться и ощущать больший психологический груз из-за тревожных новостей. «Такое повышенное ожидание чего-то неприятного является врагом сна. Было показано, что примерно 30 процентов человек, которые не болели коронавирусом, получили нарушение сна», — отметил Полуэктов.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова, кандидат медицинских наук Александр Калинкин предупредил, что недосып пагубно сказывается на иммунитете. По его словам, если человек спит меньше пяти часов, то его шансы подхватить вирусную инфекцию вырастают на 250 процентов в сравнении с людьми, которые спят необходимые семь-девять часов.