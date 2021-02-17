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Матвиенко спрогнозировала сроки отмены основных ограничений в России

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Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что основные коронавирусные ограничения в России будут отменены к концу мая. Ее прогноз приводит РИА Новости в среду, 17 февраля.

Она подчеркнула, что сейчас еще рано отменять масочный режим. По ее словам, в верхней палате по-прежнему сохраняется специальный пропускной режим.

15 февраля мэр Москвы Сергей Собянин допустил отмену части оставшихся в столице ограничений, если ситуация с коронавирусом в городе продолжит улучшаться. В частности, речь идет о возможности проводить фестивали и массовые мероприятия в привычном формате.

Ранее Собянин говорил, что основные ограничения по коронавирусу в столице могут быть сняты к маю.

Между тем бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко полагает, что популяционный иммунитет к коронавирусу уже сформировался в Москве.

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