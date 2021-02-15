Собянин допустил отмену части оставшихся ограничений в Москве

Отмена части оставшихся в Москве ограничений станет возможна, если ситуация с коронавирусом в городе продолжит улучшаться. Такую возможность допустил мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

В частности, речь шла о разрешении проводить фестивали и массовые мероприятия в привычном формате. «Я надеюсь, что те соревнования, которые есть в календаре у нас в Москве, они состоятся, как и начнутся вновь большие мероприятия на наших улицах, фестивалях», — сказал градоначальник.

Он отметил, что пандемия еще не закончилась, но власти стараются снимать «максимум ограничений по мере возможностей».

Ранее Собянин говорил, что основные ограничения по коронавирусу в столице могут быть сняты к маю. При этом он указывал, что пока рано разрешать массовые мероприятия и снимать режим самоизоляции для пенсионеров и граждан из группы риска.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнял, что Москва сможет вернуться к нормальной жизни через несколько месяцев.