Собянин обозначил сроки «более-менее нормальных» времен в России

«Более-менее нормальные» времена в России наступят к лету. Такие сроки улучшения ситуации с коронавирусом обозначил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Он уточнил, что снятие основных ограничений возможно к маю, если сохранится тренд на улучшение ситуации с COVID-19.

Ранее мэр заявил, что в столице пока рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых и людей из групп риска. Он также добавил, что ситуация с коронавирусом демонстрирует постоянное улучшение и указал, что в связи с этим можно делать прогнозы.

27 января Собянин выпустил указ, согласно которому заведения общепита и индустрии развлечений Москвы могут работать после 23:00. Правила по рассадке гостей, установленные Роспотребнадзором, оставили в силе. Как уточнил глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, действие перчаточно-масочного режима сохраняется в том числе и для танцполов, как и необходимость соблюдать социальную дистанцию.

Мэр также сделал рекомендацией требования для организаций Москвы отправить на удаленную работу 30 процентов сотрудников — руководство будет принимать решение самостоятельно.