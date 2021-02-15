Россия
 
Последние новости
Доктор Комаровский дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом
Intel высмеяла компьютеры Apple
Мужчина совершил ошибку и обогатил семью на 11 миллионов рублей
Глава МИД Белоруссии рассказал о поддержке многих стран
Российские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open
Протестующих из-за военной власти в Мьянме разогнали пулями
Власти России собрались еще помочь компаниям
В России подешевело съемное жилье
Парень пожертвовал деньги на операцию подруги и ненароком уличил ее в обмане
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский инфекционист рассказал об опасности тканевых масок

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тканевая маска не несет никакой защиты от коронавируса, может вызвать воспаления кожи лица и изменения носоглотки. Об опасности таких изделий рассказал инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести.FM».

По словам Тимакова, подобные маски не фильтруют воздух так, как это делают специальные медицинские. «Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет». — сказал он.

Специалист добавил, что неопреновые маски тоже могут накапливать и задерживать в себе частицы вируса.

Тимаков также указал, что нет необходимости носить две маски одновременно. По его мнению, достаточно обычной медицинской маски, состоящей из трех слоев.

11 февраля Тимаков заявил, что отменять масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве — в июне. Так он отреагировал на решение властей Удмуртии и Чечни отменить обязательное ношение защитных средств в общественных местах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Коронавирус-2021: всё самое актуальное
Инфекционист предупредил о риске новой волны коронавируса в России
Онищенко объяснил отмену масочного режима в российских регионах
Инфекционист назвал сроки для отмены масочного режима в России