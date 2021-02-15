Российский инфекционист рассказал об опасности тканевых масок

Тканевая маска не несет никакой защиты от коронавируса, может вызвать воспаления кожи лица и изменения носоглотки. Об опасности таких изделий рассказал инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести.FM».

По словам Тимакова, подобные маски не фильтруют воздух так, как это делают специальные медицинские. «Эта маска сто раз потрогана с разных сторон руками. Защиты именно от коронавирусной инфекции она никакой не несет». — сказал он.

Специалист добавил, что неопреновые маски тоже могут накапливать и задерживать в себе частицы вируса.

Тимаков также указал, что нет необходимости носить две маски одновременно. По его мнению, достаточно обычной медицинской маски, состоящей из трех слоев.

11 февраля Тимаков заявил, что отменять масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве — в июне. Так он отреагировал на решение властей Удмуртии и Чечни отменить обязательное ношение защитных средств в общественных местах.