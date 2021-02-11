Инфекционист назвал сроки для отмены масочного режима в России

Отменять обязательный масочный режим в России можно не раньше мая, в Москве — в июне. Такие сроки назвал инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА Новости.

По словам Тимакова, пока это делать рано — в России еще есть большая группа людей, восприимчивых к коронавирусу, которые еще не переболели. Он добавил, что, согласно научным работам, протекание заболевания зависит от количества вируса, попавшего в организм. При этом у некоторых людей маленькая вирусная нагрузка не вызовет заболевания.

Инфекционист добавил, что снимать обязательный масочный режим можно будет, когда наступит солнечный сезон, при котором будут проветриваться помещения. Он указал, что его лучше оставить в виде рекомендаций для тех, кто еще не болел и не вакцинировался.

9 февраля Удмуртия стала первым регионом России, в котором отменили обязательное ношение масок — с пятницы, 12 февраля, оно будет носить рекомендательный характер.

10 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров отменил обязательный масочный режим в общественных местах республики. По его словам, власти приняли такое решение в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация «складывается благоприятным образом».