Попова исключила отказ от масочного режима в России

Отказываться от масочного режима в России пока нельзя, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом. Это исключает глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

«Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться», — заявила она. Попова добавила, что есть риски, связанные с возвращением россиян из-за границы после праздников.

Глава Роспотребнадзора указала, что многие регионы снимают запреты на перемещение и отменяют режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, что также несет риски.

Ранее Попова заявила, что необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса нет. По ее словам, дети легко переносят заболевание и быстро вырабатывают иммунитет против COVID-19.

В России за последние сутки выявили минимум по заражениям в 2021 году — 9079 случаев коронавируса. Предыдущий минимальный показатель в 9445 случаев был зафиксирован 9 марта. Всего с начала пандемии зафиксировано 4 351 553 случая заражения коронавирусом в 85 регионах.