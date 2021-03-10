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В Роспотребнадзоре оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

Необходимости в массовой вакцинации детей от коронавируса в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

«Детей мы пока не прививаем, нужды для массовой иммунизации детей нет», — сказала Попова. По ее словам, дети легко переносят заболевание и быстро вырабатывают иммунитет против COVID-19.

Аналогичное мнение озвучил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко ранее. По его словам, детей не нужно прививать от коронавируса, поскольку они болеют легко и без последствий. При этом взрослых Онищенко все-таки призвал сделать прививку. Он подчеркнул, что это особенно необходимо гражданам из групп риска по медицинским показаниям.

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