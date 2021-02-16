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Онищенко оценил необходимость вакцинации детей от коронавируса

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Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Детей не следует прививать от коронавируса, так как они переносят заболевание легче и без тяжелых последствий. Такую оценку озвучил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, передает ТАСС.

При этом Онищенко призвал взрослых граждан сделать прививку. Он подчеркнул, что это особенно необходимо гражданам из групп риска по медицинским показаниям, например пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания.

Кроме того, вакцина нужна врачам, учителям, журналистам, считает депутат.

Ранее похожую позицию высказал инфекционист Евгений Тимаков. Он также напомнил, что испытания вакцины от коронавируса на детях пока не начались, поэтому сделать им прививку пока нельзя.

В январе директор центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург рассказал, что учреждение может запросить у Минздрава разрешение на исследование препарата на детях через два месяца. На данный момент ведется подготовка документов. Гинцбург уточнил, что исследования на детях начнутся не раньше, чем закончится третья фаза испытаний препарата у взрослых, запланированная на апрель-май.

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