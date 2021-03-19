В ВОЗ сравнили заболеваемость COVID-19 в России и Европе

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сравнила заболеваемость COVID-19 в России и Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вуйнович, в России число заражений коронавирусом снижается хорошими темпами, а в Европе при этом снова наблюдается подъем после 6-7 недель снижения.

Представитель ВОЗ отметила, что многие страны в какой-то степени возвращаются к локдауну и ограничениям.

Ранее врач-инфекционист Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России. По ее словам, произошла стабилизация, так как количество ежедневно регистрируемых случаев заражения уже 15 дней составляет не более 11 тысяч в сутки и в целом обычно не превышает 9-10 тысяч. Пшеничная указала, что снижению способствовало несколько факторов, в том числе соблюдение мер предосторожности, вакцинация и естественный иммунитет у части населения.

При этом Пшеничная допустила рост заболеваемости коронавирусом в России весной. Из-за оттепели, слякоти и дождей воздух станет более влажным, в связи с чем у вирусов, в том числе COVID-19, будут более комфортные условия для распространения.