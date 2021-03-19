Врач допустила рост заболеваемости коронавирусом в России весной

Врач-инфекционист Наталья Пшеничная допустила небольшой рост заболеваемости коронавирусом в России весной. Ее слова передает РИА Новости.

Как пояснила Пшеничная, весной из-за оттепели, слякоти и дождей воздух становится более влажным. Это создает комфортные условия для распространения COVID-19 и других вирусов. «Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», — добавила она.

При этом показатели заболеваемости могут оставаться примерно на нынешнем уровне и существенно не измениться, отметила врач. Она подчеркнула, что при соблюдении всех мер и наращивании темпов вакцинации к концу весны возможно еще большее снижение заболеваемости по сравнению с мартом.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России весной произойдет, если люди не будут вакцинироваться. Специалист указал, что на данный момент заболеваемость снижается и весной эта тенденция может сохраниться.